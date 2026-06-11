Te contamos la historia que hay detrás del primer gol de Raúl Jiménez en un Mundial.

La tarde de este jueves 11 de junio Raúl Jiménez anotó el 2-0 de México ante Sudáfrica, rompiendo fin a la “maldición mundialista” que cargaba al no poder marcar en el evento de la FIFA.

Esta es la historia detrás del primer gol de Raúl Jiménez en un Mundial

Hasta su cuarto Mundial Raúl Jiménez logró anotar su primer gol. Al minuto 67, el delantero mexicano realizó un certero cabezazo para vencer al portero sudafricano.

En su festejo, el futbolista se mostró conmovido hasta el llanto mientras alzaba los brazos en dedicatoria a su padre Raúl Jiménez Vega, quien murió el 11 de marzo 2026 pasado.

Raúl Jiménez (Pawel Kopczynski / REUTERS)

La eufórica celebración de Raúl Jiménez también fue producto de las adversidades que ha tenido que superar a lo largo de su trayectoria futbolística.

El 29 de noviembre de 2020, Jiménez sufrió una grave fractura de cráneo al chocar cabezas con el defensa brasileño David Luiz mientras disputaban un tiro de esquina.

Tras el impacto, el delantero mexicano quedó inconsciente y fue sometido a cirugía de emergencia al presentar una hemorragia cerebral.

La lesión de Raúl Jiménez puso en riesgo su vida y su carrera, dejándolo fuera durante nueve meses, incluso medios de comunicación especulaban con su retiro.

No obstante, en 2021, el jugador que ahora regresará al Wolverhampton, volvió a las canchas usando una diadema protectora para jugar.

La suerte de Raúl Jiménez en los Mundiales ha sido esquiva al no poder meter gol, generando cuestionamientos por parte de la afición mexicana:

Brasil 2014: solo jugó 7 minutos

Rusia 2018: solo jugó 54 minutos

Qatar 2022: solo jugó 56 minutos, una lesión de pubalgia limitó su desempeño

No obstante, todo apunta que Raul Jímenez dejará atrás sus malas participaciones en mundiales y anotará varios goles para la Selección Mexicana.