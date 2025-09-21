Don Emilio Fernando Alonso, comentarista deportivo especializado en futbol mexicano y europeo, presentó problemas de salud el pasado mes de agosto y ahora reapareció en redes sociales con una publicación.

Emilio Fernando es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México ya que cuenta con una larga trayectoria en donde ha trabajado en los canales más importantes como TV Azteca, ESPN y actualmente en TUDN.

Hace casi un mes el legendario narrador de futbol fue hospitalizado de emergencia y a través de informes de personas del medio, allegadas a Don Emilio, se dio a conocer que había dejado el hospital.

¿Qué le pasó a Don Emilio Fernando Alonso? Hace publicación que conmociona al mundo del periodismo deportivo en México

El pasado 27 de agosto, el periodista Julio Palacios Márquez dio a conocer en su cuenta de facebook que Don Emilio Fernando Alonso, uno de los narradores de futbol más legendarios de México, había sido hospitalizado de emergencia por problemas de salud.

Ese mismo día pero unas horas más tarde, el Perro Bermúdez reveló que Don Emilio había salido de la gravedad y ya estaba abandonando el hospital, desde entonces el mundo deportivo en México estuvo al pendiente del estado de salud del narrador de TUDN.

Sin embargo fue hasta este domingo 21 de septiembre cuando el propio Don Emilio posteó cuatro fotografías acompañadas de un mensaje de agradecimiento hacia los médicos, especialistas y familiares que lo atendieron en todo este tiempo.

Gracias Dios x dejarme salir d este proceso difícil,al apoyo recibido x mi jefe Sergio Jiménez,a mis compañeros y amigos, a los médicos mi Dra corazón Yaneli Gómez guerrero, mi neurólogo Mario alonso Vanegas, neumóloga Yadira Rdz, nefróloga Edia Zenteno y urólogo Iván Jiménez pic.twitter.com/fB8xKFIqUw — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) September 21, 2025

¿Cuándo regresará Don Emilio Fernando Alonso a narrar partidos?

“Gracias Dios por dejarme salir de este proceso difícil” fue la frase con la que Don Emilio Fernando Alonso comenzó su mensaje de agradecimiento, dando a entender que superó los problemas de salud que había presentado en semanas anteriores.

De igual manera en un segundo mensaje Don Emilio le agradeció a sus amigos que estuvieron con él en el difícil momento que presentó, señaló que la lista es larga pero sabe quienes fueron.

Fue en ese segundo mensaje que el narrador reveló que si su salud lo permite, el próximo martes volverá a las transmisiones sin especificar para qué partido lo haría, pero hay que recordar que esta semana es jornada doble en la Liga MX por lo que podría ser en alguno de esos.