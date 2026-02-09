Con la victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl 2026 ante New England Patriots, la lista de los más ganadores de la NFL se ha actualizado y solo dos aparecen en lo más alto.

En la cima del listado de campeonatos aparecen dos nombres emblemáticos: New England Patriots y Pittsburgh Steelers, ambos con seis títulos, la mayor cantidad en la era del Super Bowl.

New England Patriots y Pittsburgh Steelers dominan la NFL

Los Patriots forjaron su legado principalmente en el siglo XXI bajo el liderazgo de Tom Brady y Bill Belichick, con campeonatos obtenidos en las temporadas 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018.

Por su parte, los Steelers dominaron dos épocas distintas, especialmente en la década de los 70 y a mediados de los 2000, convirtiéndose en una de las franquicias más consistentes de la liga.

Muy cerca de la cima se encuentran Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, ambos con cinco campeonatos. Estas organizaciones marcaron épocas doradas en los años noventa y siguen siendo referentes históricos del futbol americano profesional.

Con cuatro títulos aparecen los Green Bay Packers y New York Giants, mientras que con tres Super Bowls ganados figuran Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Raiders y Washington Commanders. En el grupo de dos campeonatos se encuentran Miami Dolphins, Rams, Colts, Tampa Bay Buccaneers y Baltimore Ravens.

Otras franquicias como Bears, Jets, Saints, Seahawks y Eagles han logrado levantar el trofeo en una sola ocasión.

¿Cómo queda el listado de campeonatos de la NFL?

Este es listado completo de campeones de la NFL, con los New England Patriots y Steelers liderando:

6 títulos

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

5 títulos

Dallas Cowboys

San Francisco 49ers

4 títulos

Green Bay Packers

New York Giants

3 títulos

Kansas City Chiefs

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Washington Commanders

2 títulos

Seattle Seahawks

Miami Dolphins

Los Angeles Rams

Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers

Baltimore Ravens

1 título