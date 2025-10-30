Cristiano Ronaldo Jr. goza de una vida de lujos gracias a la fortuna de su papá, Cristiano Ronaldo, tan es así que ya tiene su primer automóvil a sus 15 años de edad.

Cristiano Junior presumió su nuevo automóvil en redes sociales, un Lamborghini Urus SUV valuado en millones de pesos, siguiendo los pasos de su padre Cristiano Ronaldo, quien también es conocido por manejar autos de lujo.

El vehículo, pese a ser de lujo no es un modelo totalmente nuevo debido a que en este 2025 sufrió una serie de cambios estéticos que no incorpora la unidad que posee ahora el hijo de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Junior ya tiene su primer automóvil y sí, vale más que tu casa

El automóvil Lamborghini Urus SUV de Cristiano Junior está equipado con un motor V8 biturbo de 650 CV, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

El valor en el mercado, de acuerdo con el portal de la marca del automóvil que ahora posee Cristiano Junior, ronda los 241 mil 843 dólares a 273 mil 880 dólares, es decir, equivale a 4 millones 485 mil 437 a 5 millones 79 mil 624 pesos.

El primer auto del hijo de Cristiano Ronaldo tiene una potencia exorbitante, la cuál es demasiada para un adolescente, que por ahora, solo podrá disfrutarlo acompañado de un adulto.

Y es que de acuerdo con la normativa de Arabia Saudita, Cristiano Jr. deberá esperar a cumplir 18 años de edad para conducir libremente por la ciudad, sin embargo, podrá hacerlo de forma limitada a los 17, con una licencia temporal de aprendiz.

¿El auto de Cristiano Junior es el más caro de la familia?

El hecho de que Cristiano Junior tenga un auto de lujo tan exclusivo no es raro en su familia y por lo mismo, no es el más caro de la familia.

Su padre, Cristiano Ronaldo, cuenta con algunas unidades mucho más costosas que la de su hijo como su Bugatti Centodieci, Ferrari Daytona SP3, un Rolls-Royce Cullinan y otro Phantom, entre otros.