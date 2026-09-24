Portia Boakye, experimentada futbolista de Ghana, fue anunciada como nueva jugadora de Pumas Femenil para encarar el resto del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Con 37 años de edad, Portia Boakye se pondrá a las órdenes del entrenador de Pumas Femenil, Roberto Medina, quien ha tenido un buen inicio de torneo al frente de las felinas.

Portia Boakye llega como la Jugadora Africana del Año

Portia Boakye, nueva jugadora de Pumas Femenil, es la actual capitana de la Selección Femenina de Ghana, con la que logró el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones y fue reconocida como la Jugadora Africana del Año.

Defensa central de oficio, Boakye tiene la capacidad de sumarse a funciones ofensivas si el esquema táctico lo requiere, y se une a un Pumas Femenil que busca llegar lo más lejos posible en el Apertura 2026.

Portia Boakye, nueva jugadora de Pumas Femenil (@PumasMXFemenil)

El recorrido internacional de Portia Boakye

La nueva jugadora de las felinas, Portia Boakye, llega desde el TP Mazembe Femenil de la República Democrática del Congo, y cuenta con un recorrido en ligas europeas de países como Suecia, Hungría y Turquía.

Portia Boakye usará el número 17 en el plantel de Pumas Femenil y se suma a las jugadoras no formadas en México.

Estas son las jugadoras no formadas en México registradas por Pumas Femenil: