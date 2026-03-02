La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Puebla vs Tigres quienes se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 4 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 4-0 a favor de los regios; conoce las posibles alineaciones.

Puebla vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

El pronóstico del partido Puebla vs Tigres es victoria 4-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.

Puebla vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Puebla vs Tigres.

Puebla

  • Portero: Gutiérrez
  • Defensas: Vargas, Navarro, Monarrez e Iker Moreno
  • Mediocampistas: Nicolás Diaz, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Velasco y Edgar Guerra
  • Delanteros: Gómez

Tigres

  • Portero: Guzmán
  • Defensas: Romulo, Jesús Angulo, Loroña y Jesús Garza
  • Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Araujo, Lainez
  • Delanteros: Ángel Correa y Aguirre
Ángel Correa, jugador de Tigres.
Ángel Correa, jugador de Tigres. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Puebla vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Puebla vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por Canal 7y FOX One.

  • Partido: Puebla vs Tigres
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One