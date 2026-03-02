La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Puebla vs Tigres quienes se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 4 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 4-0 a favor de los regios; conoce las posibles alineaciones.

Puebla vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX

El pronóstico del partido Puebla vs Tigres es victoria 4-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.

Puebla vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Puebla vs Tigres.

Puebla

Portero: Gutiérrez

Defensas: Vargas, Navarro, Monarrez e Iker Moreno

Mediocampistas: Nicolás Diaz, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Velasco y Edgar Guerra

Delanteros: Gómez

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Romulo, Jesús Angulo, Loroña y Jesús Garza

Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Araujo, Lainez

Delanteros: Ángel Correa y Aguirre

Ángel Correa, jugador de Tigres. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Puebla vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Puebla vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por Canal 7y FOX One.