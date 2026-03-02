La Jornada 9 de la Liga MX tendrá el partido Puebla vs Tigres quienes se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc el miércoles 4 de marzo de 2026. El pronóstico es victoria 4-0 a favor de los regios; conoce las posibles alineaciones.
Puebla vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de Liga MX
El pronóstico del partido Puebla vs Tigres es victoria 4-0 a favor de los visitantes en la Jornada 9 de la Liga MX.
Puebla vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX, Puebla vs Tigres.
Puebla
- Portero: Gutiérrez
- Defensas: Vargas, Navarro, Monarrez e Iker Moreno
- Mediocampistas: Nicolás Diaz, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Velasco y Edgar Guerra
- Delanteros: Gómez
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Romulo, Jesús Angulo, Loroña y Jesús Garza
- Mediocampistas: Gorriarán, Brunetta, Araujo, Lainez
- Delanteros: Ángel Correa y Aguirre
Puebla vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Puebla vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por Canal 7y FOX One.
- Partido: Puebla vs Tigres
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7 y FOX One