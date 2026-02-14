América vs Rayadas se miden en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es empate 2-2 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: América vs Rayadas.

América vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, América vs Rayadas es empate 2-2 en la cancha de las Águilas.

Pronóstico: América 2-2 Rayadas

América vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil. (Luis Fernando Toris)

América vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayadas, en la Jornada 9 de Liga MX Femenil.

América

Portera: Velasco

Defensas: Karina Rodríguez, Okeke, Kimberly Rodríguez y García

Mediocampistas: Luebbert, Antonio y Guerrero

Delanteras: Camberos, Palacios y Riley

Rayadas

Portera: Manrique

Defensas: Monroy, Lua, Campos y Cázares

Mediocampistas: Restrepo, García, Martínez y Seoposonwe

Delanteras: Burkenroad y Veloz

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026. (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

América vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

América vs Rayadas se enfrentarán el domingo 15 de febrero de 2026 en la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 19:05 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de ViX, TUDN y YouTube.

Partido: América vs Rayadas

Fase: Jornada 9 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y YouTube

¿Cómo llegan América y Rayadas a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?

América es líder de la Liga MX Femenil después de cinco jornadas disputadas, gracias a los 13 puntos conseguidos hasta el momento.

Rayadas es líder de la Liga MX Femenil con 22 puntos, luego de 8 jornadas disputadas.

Se espera uno de los mejores partidos en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.