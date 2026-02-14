América vs Rayadas se miden en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es empate 2-2 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: América vs Rayadas.
América vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, América vs Rayadas es empate 2-2 en la cancha de las Águilas.
- Pronóstico: América 2-2 Rayadas
América vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayadas, en la Jornada 9 de Liga MX Femenil.
América
- Portera: Velasco
- Defensas: Karina Rodríguez, Okeke, Kimberly Rodríguez y García
- Mediocampistas: Luebbert, Antonio y Guerrero
- Delanteras: Camberos, Palacios y Riley
Rayadas
- Portera: Manrique
- Defensas: Monroy, Lua, Campos y Cázares
- Mediocampistas: Restrepo, García, Martínez y Seoposonwe
- Delanteras: Burkenroad y Veloz
América vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
América vs Rayadas se enfrentarán el domingo 15 de febrero de 2026 en la Jornada 9 de la Liga MX, a partir de las 19:05 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: América vs Rayadas
- Fase: Jornada 9 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX, TUDN y YouTube
¿Cómo llegan América y Rayadas a la Jornada 9 de la Liga MX Femenil?
América es líder de la Liga MX Femenil después de cinco jornadas disputadas, gracias a los 13 puntos conseguidos hasta el momento.
Rayadas es líder de la Liga MX Femenil con 22 puntos, luego de 8 jornadas disputadas.
Se espera uno de los mejores partidos en lo que va del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.