El Gobierno de la Ciudad de Puebla continúa su trabajo para consolidar al deporte como un derecho para la población.

Encabezado por el alcalde, Pepe Chedraui, se realizó la primera capacitación dirigida a docentes participantes del programa escolar de NFL FLAG y Denver Broncos Flag.

En esta alianza fue impulsada a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, la NFL capacitó a más de 30 couches de la capital.

Gobierno de la Ciudad de Puebla hace alianza con la NFL FLAG y Denver Broncos Flag (especial)

¿Cuál es el objetivo de la nueva alianza del Gobierno de la Ciudad de Puebla?

El objetivo de esta alianza impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Puebla es fortalecer el desarrollo del deporte escolar como parte del compromiso del programa, para impulsar espacios deportivos seguros, inclusivos y formativos en las escuelas.

Se promueve cada vez más entre los la practica del FLAG Football, y durante la presentación oficial, el titular del IMDP destacó la importancia de concretar una alianza con una de las ligas más importantes del mundo.

“La idea omo Instituto es sumarnos a este movimiento del Flag Football, generar comunidad, que las escuelas y las instituciones que aún no están en esto, puedan involucrarse” Ricardo Zayas Gallardo, Instituto Municipal del Deporte de Puebla

¿En qué consistió la actividad con NFL Flag y Denver Broncos Flag?

La capacitación recibida por NFL Flag y Denver Broncos Flag en la Ciudad de Puebla, consistió en sesiones teórico prácticas donde las y los asistentes recibieron herramientas metodológicas y técnicas para la enseñanza del Flag Football.

La capacitación incluyó aspectos reglamentarios, dinámicas de entrenamiento y estrategias pedagógicas orientadas a fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y los valores del deporte.