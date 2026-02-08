Los Juegos Olímpicos de Invierno son una dura competencia que, a diferencia de los de Verano no suelen durar muchos días como los de Verano, exactamente entre 16 y 17 días, por lo que existe la duda del por qué la duración es más corta.

La diferencia con los Juegos de Verano que duran 19 días, no es casual y responde a una combinación de factores deportivos, logísticos, climáticos y económicos que influyen directamente en la planeación del evento.

¿En los Juegos de Invierno hay menos deportes que en los de Verano?

Otro factor importante es el número de deportes y pruebas. En los Juegos de Invierno participan alrededor de 15 o 16 disciplinas, como esquí alpino, hockey sobre hielo, patinaje artístico o biatlón, que en conjunto suman poco más de 100 pruebas.

En contraste, los Juegos de Verano cuentan con más de 30 deportes y alrededor de 330 pruebas, lo que obliga a un calendario más largo para completar todas las competencias.

Otro punto clave es el clima. Los deportes invernales dependen de condiciones muy específicas de nieve y hielo, por lo que extender el evento incrementa el riesgo de cambios de temperatura, lluvias o deshielo que pueden afectar las pistas y la seguridad de los atletas. Por ello, el Comité Olímpico Internacional (COI) opta por un programa más compacto que reduzca riesgos.

¿Por qué los Juegos de Invierno duran menos que los de verano? (Vincent Thian / AP)

También influye el uso intensivo de las sedes, pues muchas pruebas se disputan en los mismos escenarios, como pistas de hielo o centros de esquí, lo que obliga a concentrar competencias y finales en pocos días, con jornadas muy cargadas pero eficientes.

¿Cuántos atletas participan en los Juegos de Invierno?

Otro factor determinante del por qué los Juegos de Invierno duran menos es por el número de atletas, pues compiten cerca de 3 mil deportistas, mientras que en los de Verano la cifra supera los 10 mil, lo que reduce rondas preliminares y tiempos de descanso.

En conjunto, estos factores explican por qué los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque igual de espectaculares, son más breves que los de verano.