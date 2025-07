Aunque todavía no juega un partido en la Liga MX, las comparaciones entre Keylor Navas y Luis Malagón ya han comenzado a hacer eco, pero Miguel Herrera tiene claro a su favorito

El actual DT de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, no dudó en decir quién era su portero favorito entre Keylor Navas y Luis Malagón, pero su respuesta ya ha generado polémica.

Aunque destacó las virtudes de ambos arqueros, para el Piojo no hay punto de comparación y eligió al nuevo portero de Club Pumas como su favorito.

Miguel Herrera decide entre Luis Malagón o Keylor Navas

En una reciente entrevista para Claro Sports, a Miguel Herrera se le preguntó que si prefería a Luis Malagón o Keylor Navas para cubrir la portería.

En una reacción casi inmediata, Miguel Herrera respondió: “¿De verdad me estás preguntando eso Félix? ¿Neta, me estás haciendo una pregunta de ese tipo”, respondió el DT a Félix Fernández.

“Malagón es un buen arquero y Keylor es un arquero de talla mundial, top del mundo. No hay comparación”, añadió el Piojo Herrera, quien ya dirigió a Navas en la reciente Copa Oro con Costa Rica.

“¿Viste lo que fue Keylor en la Copa Oro? Y la verdad, para mí, Malagón no tuvo una Copa Oro buena. Malagón tuvo tres títulos extraordinarios con América, que no fue la figura del equipo... Malagón no tuvo nada que ver en los tres títulos que gana América" señaló Herrera.

"NO HAY COMPARACIÓN ENTRE KEYLOR NAVAS Y LUIS MALAGÓN. Keylor es un arquero de talla mundial. Además, HOY si me dan a elegir entre Malagón y Guillermo Ochoa, me quedo con Memo"



Miguel Herrera prefiere a Memo Ochoa por encima de Luis Malagón

Aunque dicen que el tiempo de Memo Ochoa en la Selección Mexicana ha terminado, Miguel Herrera explica él preferiría al portero 5 veces mundialista antes que a Luis Malagón.

El portero del Club América, Luis Malagón, ha sido el titular de Javier Aguirre en los últimos partidos con la Selección Mexicana, sin embargo Miguel Herrera ha dejado claro que si la decisión dependiera de él, Memo Ochoa sería el titular.

“Vuelvo a lo mismo, no es comparar. Si hoy a mí me dieran a escoger entre poner a Malagón y a Memo, yo pondría a Memo, así te lo digo”, explicó el Piojo Herrera.

“Y no es que no me gusta Malagón. Si me gusta, pero es un buen arquero, creo que todavía no ha demostrado ser uno de esos que dan el paso arriba”, sentenció.