Pedro Vite es un joven futbolista de Ecuador conocido por jugar en la posición de centrocampista ofensivo o mediocentro.

Ganó popularidad, tras participar con la Selección de fútbol de Ecuador en el Mundial 2026, así como ser parte de las filas de los Pumas de la UNAM de la Liga MX en México.

Sin embargo, también Pedro Vite llamó la atención tras protagonizar un polémico momento, durante el partido de Pumas vs Chivas en el Estadio Akron del 13 de septiembre de 2026, luego de que el mediocampista ecuatoriano ignoró el Himno Nacional Mexicano, lo que ocasionó molestia de la afición siendo noticia su falta de respeto.

¿Quién es Pedro Vite?

Pedro Jeampierre Vite Uca, solo conocido como Pedro Vite es un jugador de fútbol que nació el 9 de marzo de 2002 en Babahoyo, provincia de Los Ríos, Ecuador.

Es conocido Pedro Vite por ser actualmente jugador del club mexicano, Pumas UNAM, así como seleccionado de la Selección de Ecuador quien tuvo participación en el Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién es Pedro Vite? Futbolista de Ecuador (@pedro_vite45)

¿Qué edad tiene Pedro Vite, futbolista de Ecuador?

Pedro Vite, futbolista de Ecuador, tiene 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pedro Vite?

No tiene esposa, ni pareja sentimental Pedro Vite.

¿De qué signo zodiacal es Pedro Vite, futbolista de Ecuador?

Al haber nacido el 9 de marzo, Pedro Vite es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Vite?

Pedro Vite aún no tiene hijos.

¿Qué estudió Pedro Vite, futbolista de Ecuador?

Se conoce que Pedro Vite, futbolista de Ecuador estudió en la Independiente del Valle, así como en la escuela Adolfo María Astudillo y en la Unidad Educativa Babahoyo, sin embargo se desconoce si tiene estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Pedro Vite?

Pedro Vite tiene un curriculum enfocado en su carrera deportiva del fútbol:

2014 – 2019: Independiente del Valle, Ecuador formó parte de categorías inferiores y etapas formativas

2019 – 2021: Independiente Juniors, Ecuador, realizó su debut profesional en el equipo filial jugando en la Serie B ecuatoriana

2021: Independiente del Valle, Ecuador, participó en la Serie A y la Copa Libertadores de América

2021 – 2025: Vancouver Whitecaps FC (Canadá / Major League Soccer), durante su estadía se consagró tricampeón del Campeonato Canadiense (2022, 2023 y 2024).

En la actualidad – Pumas de la UNAM (México / Liga MX) Fichado formalmente a mediados de 2025