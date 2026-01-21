Los Playoffs de la NFL llegan a la semana clave rumbo al Super Bowl 2026 con las finales de conferencia, y en la Americana, Patriots visita a Broncos. Conoce el día, la hora y el canal para ver el duelo.
- Partido: Patriots vs Broncos
- Fase: Final de Conferencia Americana | Playoffs NFL 2026
- Fecha: Domingo 25 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Empower Field at Mile High
- Transmisión: Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+
- Partido: Bills vs Broncos
- Fase: Ronda divisional Playoffs NFL
- Fecha: Sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Empower Field
- Transmisión: Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+
¿Cómo llegan Patriots y Broncos a la final de la Conferencia Americana de la NFL?
A los Patriots lo separa de su primer viaje al Super Bowl desde que Tom Brady se fue, un quarterback suplente que conocen muy bien, que comandará a los Broncos.
Patriots jugará contra Broncos el domingo por el campeonato de la AFC, ante uno de los mariscales de campo que lo sucedieron: Jarrett Stidham, quien tendrá su primera titularidad desde 2023 como sustituto de Bo Nix.
Patriots venció a Houston 28-16 para regresar al juego de campeonato de la Conferencia Americana por primera vez desde que ganaron su sexto Super Bowl en 2018.
La defensa de Broncos llevó a Peyton Manning hasta la meta en el Super Bowl 50 y el grupo de Vance Joseph, tendrá que liderar el camino para que los Broncos regresen al Levi’s Stadium el 8 de febrero.
Así se jugará la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL
A continuación te compartimos la programación de las finales de conferencia de los Playoffs de la NFL, rumbo al Super Bowl 2026:
Domingo 25 de enero
- Patriots vs Broncos | 14 horas | Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+
- Rams vs Seahwks | 17:30 horas | Canal 5 de Televisa y Fox Sports