Los Playoffs de la NFL llegan a la semana clave rumbo al Super Bowl 2026 con las finales de conferencia, y en la Americana, Patriots visita a Broncos. Conoce el día, la hora y el canal para ver el duelo.

Partido: Patriots vs Broncos

Fase: Final de Conferencia Americana | Playoffs NFL 2026

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Empower Field at Mile High

Transmisión: Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+

Patriots vs Broncos: Día para ver la final de conferencia rumbo al Super Bowl 2026 de NFL

La final de la Conferencia Americana de la NFL enfrenta a Patriots vs Broncos, el domingo 25 de enero rumbo al Super Bowl 2026.

Patriots vs Broncos: Canal para ver la final de conferencia rumbo al Super Bowl 2026 de NFL

Las señales del Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Patriots vs Broncos.

Partido: Bills vs Broncos

Fase: Ronda divisional Playoffs NFL

Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Empower Field

Transmisión: Canal 5 de Televisa, ESPN y Disney+

Drake Maye busca llegar al Super Bowl en su segunda temporada, pero antes deberá vencer a los @BroncosEspanol, el sembrado número uno. 🏈🔥



¿Quién irá a Santa Clara? 🏆



📺📱: @TUDNMEX por @MiCanal5 | @ESPNmx, @disneyplusla pic.twitter.com/tagDLqNoXc — NFL México (@nflmx) January 20, 2026

¿Cómo llegan Patriots vs Bills a la final de la Conferencia Americana de la NFL?

A los Patriots lo separa de su primer viaje al Super Bowl desde que Tom Brady se fue, un quarterback suplente que conocen muy bien, que comandará a los Broncos.

Patriots jugará contra Broncos el domingo por el campeonato de la AFC, ante uno de los mariscales de campo que lo sucedieron: Jarrett Stidham, quien tendrá su primera titularidad desde 2023 como sustituto de Bo Nix.

Patriots venció a Houston 28-16 para regresar al juego de campeonato de la Conferencia Americana por primera vez desde que ganaron su sexto Super Bowl en 2018.

La defensa de Broncos llevó a Peyton Manning hasta la meta en el Super Bowl 50 y el grupo de Vance Joseph, tendrá que liderar el camino para que los Broncos regresen al Levi’s Stadium el 8 de febrero.

Así se jugará la ronda divisional en los Playoffs 2026 de la NFL

A continuación te compartimos la programación de las finales de conferencia de los Playoffs de la NFL, rumbo al Super Bowl 2026:

