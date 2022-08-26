Paola Longoria se alzó con el campeonato del Mundial de Raquetbol 2022 tras vencer en la gran final a Gabriela Martínez este jueves 25 de agosto.

A pesar de la negativa de la Conade para apoyar a Paola Longoria y la delegación mexicana económicamente para el Mundial de Raquetbol 2022, la atleta mexicana ganó por quinta ocasión el derecho a ser llamada “ la mejor del mundo ”.

A Longoria le bastaron 3 sets para coronarse de nueva cuenta en la justa celebrada en San Luis Potosí , con marcador de 12-10, 11-6 y 11-7, sumó un trofeo más a su extenso palmarés.

Tuvieron que pasar cuatro años para que Paola tomase revancha de Gabriela Martínez, pues para la edición de 2018 de la competencia, la competidora guatemalteca resultó campeona del certamen.

Tras el éxito obtenido por la raquetbolista mexicana de 33 años de edad, habrá que esperar cuál será la reacción de la Conade ante ello .

Paola Longoria. (Captura de Pantalla / Twitter)

Paola Longoria y Samantha Salas ganan final de dobles del Mundial de Raquetbol 2022

El deporte en México se ha bañado en oro este jueves 25 de agosto en el Mundial de Raquetbol 2022 gracias a Paola Longoria y Samantha Salas, quienes obtuvieron la presea dorada en la final de dobles.

Samantha Salas y Paola Longoria se proclamaron campeonas de la categoría tras vencer a la pareja conformada por Valeria Centellas y Natalia Méndez .

La batalla por la medalla de oro fue muy dura, pero las raquetbolistas mexicanas se impusieron con marcador de 11-6, 15-17, 11-9, 9-11 y 12-10 a las competidoras argentinas.

Paola Longoria obtuvo su segunda presea en la competencia, mostrando nuevamente que es “la mejor del mundo” cuando de Raquetbol se trata.

Paola Longoria y Samantha Salas (Captura de Pantalla / Twitter)

Paola Longoria: Palmarés

9x Medallas de Oro en Juegos Panamericanos

3x Medallas de Oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe

5x Medallas de Oro en singles del Mundial de Raquetbol

Número 1 del ranking en 11 ocasiones

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