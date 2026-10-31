FC Barcelona vs Alavés cierran la actividad sabatina en la Jornada 11 de LaLiga: pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Alavés: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga

FC Barcelona 4-1 Alavés es el pronóstico en el Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 11 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Alavés

FC Barcelona vs Alavés: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Alavés, en la Jornada 11 de LaLiga.

FC Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.
  • Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon.
  • Delantero: Raphinha
El FC Barcelona llega tras derrotas en Champions League y LaLiga
El FC Barcelona llega tras derrotas en Champions League y LaLiga (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Alavés

  • Portero: Antonio Sivera
  • Defensas: Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini y Abde Rebbach
  • Mediocampistas: Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Carles Aleñá
  • Delanteros: Lucas Boyé y Mariano Díaz

FC Barcelona vs Alavés: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

FC Barcelona vs Alavés juegan en la Jornada 11 de LaLiga: sábado 31 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: FC Barcelona vs Alavés
  • Fase: Jornada 11
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports