FC Barcelona vs Alavés cierran la actividad sabatina en la Jornada 11 de LaLiga: pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Alavés: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga
FC Barcelona 4-1 Alavés es el pronóstico en el Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 11 de LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Alavés
FC Barcelona vs Alavés: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Alavés, en la Jornada 11 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.
- Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon.
- Delantero: Raphinha
Alavés
- Portero: Antonio Sivera
- Defensas: Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini y Abde Rebbach
- Mediocampistas: Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Carles Aleñá
- Delanteros: Lucas Boyé y Mariano Díaz
FC Barcelona vs Alavés: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga
FC Barcelona vs Alavés juegan en la Jornada 11 de LaLiga: sábado 31 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Alavés
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports