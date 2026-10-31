FC Barcelona vs Alavés cierran la actividad sabatina en la Jornada 11 de LaLiga: pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Alavés: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga

FC Barcelona 4-1 Alavés es el pronóstico en el Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 11 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-1 Alavés

FC Barcelona vs Alavés: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Alavés, en la Jornada 11 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo.

Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon.

Delantero: Raphinha

El FC Barcelona llega tras derrotas en Champions League y LaLiga (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

Alavés

Portero: Antonio Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini y Abde Rebbach

Mediocampistas: Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Carles Aleñá

Delanteros: Lucas Boyé y Mariano Díaz

FC Barcelona vs Alavés: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

FC Barcelona vs Alavés juegan en la Jornada 11 de LaLiga: sábado 31 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.