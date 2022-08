Paola Longoria explotó contra Ana Guevara tras la falta de apoyo por parte de la Conade, luego de que la raquetbolista mexicana buscase el sustento del organismo para su próxima competencia.

Paola Longoria no se guardó nada en contra de Ana Guevara luego de que la Conade negase apoyo económico a la atleta orginaria de San Luis Potosí de cara al Mundial de Raquetbol 2022.

En entrevista para ABC Deportes, Longoria se pronunció ante la negativa de Guevara de otorgarles los recursos necesarios a ella y a sus compañeros participantes en el Mundial de Raquetbol 2022.

“ Lo tengo que decir, es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora y más en un deporte en el que hemos dado demasiadas satisfacciones” apuntó.

“Somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados. “La realidad ella (Ana Guevara) la vivió y me extraña que a este punto ella no entienda ” sentenció.

Paola Longoria (Osvaldo Aguilar / MExsport)

¿Por qué Ana Guevara y la Conade no quieren ayudar a Paola Longoria?

Ana Guevara y la Conade se negaron rotundamente a la petición de Paola Longoria para otorgarle el financiamiento necesario a la Federación Mexicana de Raquetbol para su próxima gran competencia.

Todo esto nace a raíz de un par de cuentas pendientes de la Federación Mexicana de Raquetbol con la Conade, la cual señaló que no habrá apoyos para la misma hasta que den razón de los 432 mil 206.23 pesos que desde 2014 no comprueban.

Los últimos cambios que ha sufrido el organismo dedicado a apoyar el deporte en México han orillado al mismo a tomar la determinación de comprobar cualquier egreso del erario del que disponen.

La Conade estaría involucrándose en el COmité Olímpico Mexicano (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

¿Cuándo empieza el Mundial de Raquetbol 2022?

Mundial de Raquetbol 2022

Fechas | Del 18 al 28 de agosto

Sede | San Luis Potosí, México

