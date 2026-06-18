Países Bajos vs Suecia se enfrentan en su segundo partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX el partido del Grupo F, el sábado 20 de junio a las 11 horas.

Partido: Países Bajos vs Suecia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Houston, Texas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Países Bajos busca llegar lejos en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP)

Países Bajos vs Suecia: ¿Cuándo ver el partido del Grupo F del Mundial 2026?

El sábado 20 de junio de 2026 será el partido Países Bajos vs Suecia del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Países Bajos vs Suecia: ¿Dónde ver el partido del Grupo F del Mundial 2026?

Países Bajos vs Suecia iniciará a las 11 horas, tiempo del centro de México en Houston, Texas.

El partido podrá verse a través de ViX.

Partido: Países Bajos vs Suecia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Sábado 20 de junio del 2026

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Houston, Texas

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo quedaron Países Bajos y Suecia en su debuten el Mundial 2026?

Países Bajos y Suecia debutaron en el Mundial 2026, ante Japón y Túnez, respectivamente, en actividad del Grupo F.

El domingo 14 de junio, Países Bajos enfrentó a Japón, mientras que Suecia se midió ante Túnez.