Atlante vs Pachuca juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Potros. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Atlante 2-1 Pachuca es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlante 2-1 Pachuca

Atlante vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pachuca, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez

Mediocampistas: Christian Rivera, Elías Montiel y Alán Bautista

Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón

Atlante vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Atlante vs Pachuca se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Banorte.

El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney.