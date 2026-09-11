Atlante vs Pachuca juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Potros. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Atlante 2-1 Pachuca es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Atlante 2-1 Pachuca
Atlante vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pachuca, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Atlante vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez
- Mediocampistas: Christian Rivera, Elías Montiel y Alán Bautista
- Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón
Atlante vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Atlante vs Pachuca se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Banorte.
El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Atlante vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney