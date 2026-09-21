Pachuca vs Tijuana continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX con un empate entre ambos equipos por 2-2.

El partido Pachuca vs Tijuana fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Pachuca 2-2 Tijuana.

Pachuca vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

En el partido Pachuca vs Tijuana de la Jornada 9 de la Liga MX, los Xolos iban ganando 2-0 pero los Tuzos vinieron de atrás para rescatar el empate y el 2-2 final.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Tijuana:

Minuto 17: Gol de Gilberto Mora (Tijuana)

Minuto 42: Gol de Jesús Gómez (Tijuana)

Minuto 55: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Minuto 90: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Tijuana en la Liga MX?

Pachuca y Tijuana jugarán la Jornada 10 del Apertura 2026 con el objetivo de seguir sumando puntos en la competencia del futbol mexicano.

En la Liga MX, Pachuca enfrentará a Santos el sábado 26 de septiembre, mientras que Tijuana jugará contra el Atlas el viernes 25 de septiembre.