Osasuna vs Real Madrid se verán las caras en la Jornada 25 de LaLiga, el sábado 21 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 0-3.

Real Madrid busca quedarse con la cima de LaLiga por encima del FC Barcelona, que se encuentra solo por un punto debajo del cuadro de Álvaro Arbeloa.

Osasuna vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Osasuna, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 0-3 en el Estadio El Sadar.

Pronóstico: Osasuna 0-3 Real Madrid

Osasuna vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga.

Osasuna

Portero: Herrera

Defensas: Herrando, Catena, Galán y Rosier

Mediocampistas: Torró, Moncayola y Víctor Muñoz

Delanteros: Oroz, Rubén, Budimir

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim

Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono

Osasuna vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

Osasuna vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 25 de LaLiga

La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al Osasuna vs Real Madrid. El partido inicia a las 11:30 horas por SKY Sports.

Partido: Osasuna vs Real Madrid

Fecha: Sábado 21 de febrero

Fase: Jornada 25

Torneo: LaLiga

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Sadar

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Osasuna a la Jornada 25 de LaLiga?

Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad, y está un punto por arriba del FC Barcelona.

Su rival en turno, el Osasuna tiene 30 puntos y batalla para acercarse a los puestos de competencias europeas.