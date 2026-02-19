Osasuna vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga.

Osasuna vs Real Madrid se verán las caras en la Jornada 25 de LaLiga, el sábado 21 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo merengue con marcador de 0-3.
Real Madrid busca quedarse con la cima de LaLiga por encima del FC Barcelona, que se encuentra solo por un punto debajo del cuadro de Álvaro Arbeloa.
Osasuna vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga
Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Osasuna, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 0-3 en el Estadio El Sadar.
- Pronóstico: Osasuna 0-3 Real Madrid
Osasuna vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Osasuna en la Jornada 25 de LaLiga.
Osasuna
- Portero: Herrera
- Defensas: Herrando, Catena, Galán y Rosier
- Mediocampistas: Torró, Moncayola y Víctor Muñoz
- Delanteros: Oroz, Rubén, Budimir
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras
- Mediocampistas: Güler, Tchouaméni, Brahim
- Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Mastantuono
Osasuna vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 25 de LaLiga
La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al Osasuna vs Real Madrid. El partido inicia a las 11:30 horas por SKY Sports.
- Partido: Osasuna vs Real Madrid
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Fase: Jornada 25
- Torneo: LaLiga
- Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Sadar
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Osasuna a la Jornada 25 de LaLiga?
Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad, y está un punto por arriba del FC Barcelona.
Su rival en turno, el Osasuna tiene 30 puntos y batalla para acercarse a los puestos de competencias europeas.