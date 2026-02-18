La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al Osasuna vs Real Madrid. El partido inicia a las 11:30 horas por SKY Sports.

Partido: Osasuna vs Real Madrid

Fecha: Sábado 21 de febrero

Fase: Jornada 25

Torneo: LaLiga

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Sadar

Transmisión: SKY Sports

Osasuna vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid y Osasuna a la Jornada 25 de LaLiga?

Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad, y está a un punto del líder FC Barcelona.

Su rival en turno, el Osasuna tiene 30 puntos y batalla para acercarse a los puestos de competencias europeas.