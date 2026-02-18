Osasuna vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 25 de LaLiga.

La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al Osasuna vs Real Madrid. El partido inicia a las 11:30 horas por SKY Sports.
- Partido: Osasuna vs Real Madrid
- Fecha: Sábado 21 de febrero
- Fase: Jornada 25
- Torneo: LaLiga
- Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Sadar
- Transmisión: SKY Sports
La visita del Real Madrid al Osasuna será el sábado 21 de febrero, como parte de la Jornada 25 de LaLiga.
¿Cómo llegan Real Madrid y Osasuna a la Jornada 25 de LaLiga?
Real Madrid apretó la pelea por el título de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad, y está a un punto del líder FC Barcelona.
Su rival en turno, el Osasuna tiene 30 puntos y batalla para acercarse a los puestos de competencias europeas.