FC Barcelona vs Levante se verán las caras en la Jornada 25 de LaLiga, el domingo 22 de febrero. El pronóstico marca victoria del equipo blaugrana con marcador de 4-0.

FC Barcelona busca quedarse con el liderato de LaLiga por encima del Real Madrid, que se encuentra solo por un punto arriba del cuadro de Hansi Flick.

FC Barcelona vs Levante: Pronóstico del partido de LaLiga

FC Barcelona no puede dejar ir puntos ante equipos como Levante, así que, el pronóstico es que el equipo blaugrana gane 4-0 en el Estadio Spotify Camp Nou.

Pronóstico: FC Barcelona 4-0 Levante

FC Barcelona vs Levante: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Levante a la cancha del FC Barcelona en la Jornada 25 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan Garcia

Defensas: Martín, Cubarsí, Balde y Koundé

Mediocampistas: De Jong, Olmo y Fermín

Delanteros: Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres

Levante

Portero: Ryan

Defensas: Moreno, De la Fuente, Manu Sánchez y Toljan

Mediocampistas: Vencedor, Raghouber y Álvarez

Delanteros: Iván Romero, Tunde y Etta Eyong

FC Barcelona vs Levante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga. (Joan Monfort / AP)

Barcelona vs Levante: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 25 de LaLiga

La Jornada 25 de LaLiga enfrenta al FC Barcelona vs Levante. El partido inicia a las 9:15 horas por SKY Sports.

Partido: FC Barcelona vs Levante

Fecha: Domingo 22 de febrero

Fase: Jornada 25

Torneo: LaLiga

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Levante a la Jornada 25 de LaLiga?

FC Barcelona sigue en la pelea por el título de LaLiga contra el Real Madrid tras enfrentar al Girona en la Jornada 24.

Su rival en turno, el Levante tiene 18 puntos y batalla para alejarse de la zona de descenso, misma que comparte con el Mallorca y el Real Oviedo.