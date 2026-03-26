Donovan Carrillo avanzó con 79.65 puntos en el programa corto a la final del Mundial de Patinaje Artístico que se celebra en Praga, este jueves 26 de marzo de 2026.

Donovan Carrillo

Prueba: Programa corto patinaje artístico

Lugar de Donovan Carrillo: 79.65 puntos

¿Qué calificación tuvo Donovan Carrillo en el programa corto?

Donovan Carrillo sumó 79.65 puntos, en su participación en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico 2026, superior a la que le dio el pase a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Tras ese resultado, debió espera a que el resto de los patinadores participen para saber si avanzaría a la final en el programa libre.

Después de la participación de la mitad de los patinadores, el mexicano se mantenía en la segunda posición del programa corto.

Donovan Carrillo confirmó su lugar en la final del Mundial de Patinaje Artístico poco tiempo después.

Donovan Carrillo clasificó a la final del patinaje artístico de Milán-Cortina 2026 (Ashley Landis / AP)

“Fue un poco difícil pero siento que una vez que pasamos esos dos cuadriláteros todo comenzó a tener sentido de nuevo, y comencé a sentirme normal” Donovan Carrillo

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