Los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl 2026 venciendo a los New England Patriots y con Julian Love, orgullo de Chihuahua, ganando un trofeo de la NFL.

Julian Love, safety de los Seattle Seahawks que ganaron el Super Bowl 2026 ha expresado en reiteradas ocasiones su orgullo por sus raíces mexicanas, lo cuál conecta con la comunidad hispana en Estados Unidos.

¿Por qué Julian Love tiene una conexión con México?

El campeón del Super Bowl 2026, Julian Love, tiene una conexión especial con México debido a que su abuelo es originario de Chihuahua, lo que provoca que el jugador de los Seattle Seahawks tenga un cariño especial por sus raíces.

“Mi madre es cubana-mexicana, mi ‘abuelito’ es de Chihuahua, México, y mi ‘abuelita’ de La Habana, Cuba. Crecí en un área hispana de Chicago. En mi infancia, mi mamá llegaba del trabajo y preparaba algo rápido: arroz con frijoles y proteína, empanadas o ropa vieja, el platillo cubano típico”, dijo Julian Love.

El ganador del Super Bowl 2026 también se dijo orgulloso por honrar el legado de su abuelo en la NFL.

“Hablé con mi abuelito hace unos días y está muy orgulloso. Es un hombre que llegó aquí y se ganó su propio futuro en la década de los 60; ser su nieto significa mucho”.

Orgullo de Chihuahua: Julian Love, campeón del Super Bowl 2026 con Seahawks. (Brynn Anderson / AP)

¿Quién es Julian Love?

Julian Love fue uno de los defensivos más experimentados del Super Bowl 2026 con los Seattle Seahawks. El safety se ha consolidado como titular indiscutible y líder de la secundaria, brindando estabilidad en el perímetro durante toda la temporada 2025.

Seleccionado en el Draft 2019 por los New York Giants con el pick 108 en la ronda 4, disputó cuatro campañas sólidas antes de firmar con Seahawks en 2023 como agente libre y ahora se ha convertido en campeón de la NFL.