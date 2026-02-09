Shakira lideró junto a Jennifer Lopez el medio tiempo del Super Bowl LIV en febrero de 2020, siendo Bad Bunny el invitado especial de la barranquillera.

Este 2026 el “Conejo Malo” fue el encargado del espectáculo, acontecimiento que Shakira no pasó por alto con un mensaje especial para el cantante.

“Todo lo mejor esta noche”, le desea Shakira a Bad Bunny

Previo a la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Shakira compartió un video de cómo fue que cantaron hace seis años.

“Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020″, escribió la cantante a su colega musical.

Shakira se unió así a los múltiples artistas que enviaron apoyo a Bad Bunny, quien ha sido duramente criticado desde que fue confirmado para liderar el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Parte de este apoyo vino de cantantes que fueron parte del Super Bowl es espectáculos de ediciones pasadas.

Katy Perry, quien se presentó en el medio tiempo del Super Bowl XLIX en 2015, también escribió un mensaje vía redes sociales para Benito Antonio.

“Recuérdale al mundo el verdadero sueño americano”, escribió la cantante.

El medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Tras el final del segundo cuarto del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, Bad Bunny tomó el control del escenario.

Con referencias de su natal Puerto Rico y lo que es ser latinoamericano el cantante cumplió su promesa de un show en español.

Y aunque Lady Gaga como invitada cantó en inglés una versión en vivo de “Die With a Smile”, le dio un toque latino que generó sensación.

A la par, Bad Bunny contó con una gran cantidad de invitados artistas latinos que apoyan el mensaje de defender a los migrantes latinos en Estados Unidos, eje político en el que ha girado el mensaje del cantante los últimos meses.

El Super Bowl 2026 se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara el domingo 8 de febrero de 2026, fecha que fue declarada como el Día de Bad Bunny por por disposición del gobernador Gavin Newsom.