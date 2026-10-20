Lionel Messi recomendó el fichaje del juvenil mexicano Gilberto Mora al FC Barcelona, según reportes de prensa.

La recomendación de Messi al área de inteligencia deportiva del FC Barcelona, se daría luego de que el astro argentino incluyera a Gilberto Mora como una de las futuras estrellas del futbol mundial.

El peso de Lionel Messi en el FC Barcelona

Más allá de que hace tiempo Lionel Messi dejó al FC Barcelona, el argentino es una leyenda del club español, así que la recomendación que involucra a Gilberto Mora pesa.

La “cercanía” entre Messi y Mora, ocurrió tras un proyecto publicitario en el que el “10″ del Inter Miami, seleccionó entre las diez promesas más brillantes del balompié mundial al “10″ de los Xolos de Tijuana.

Messi destacó la madurez, calidad y técnica del jugador mexicano de 18 años, siendo el único representante mexicano dentro del listado.

Mora agradeció públicamente el gesto de Messi, calificando como un honor formar parte del selecto grupo respaldado por el argentino.

Gilberto Mora estaría jugando sus últimos partidos con Xolos de Tijuana (@Xolos )

El futuro de Gilberto Mora estaría en Europa

Aunque la recomendación de Lionel Messi pone a Gilberto Mora en el radar del FC Barcelona, el club catalán no la tendrá fácil para asegurar su incorporación.

Se sabe, al menos por reportes de prensa, que al menos dos equipos de Inglaterra, como son Arsenal y Liverpool, han puesto sus miradas en la calidad de “Morita”, y pujarán para ficharlo en el mercado de invierno.

Rafaela Pimienta, representante de Gilberto Mora, ha dicho que es complicado que Mora sea fichado en diciembre, ya que se trata de un mercado pequeño en el que no suele haber grandes movimientos.

De acuerdo con la prensa inglesa, Gilberto Mora podría ser vendido por Tijuana por cerca de 25 millones de euros, una cifra récord para la Liga MX.