Sabah vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 0-3 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.
Sabah vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Sabah vs Borussia Dortmund es triunfo del equipo local con marcador de0-3 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Sabah 0-3 Borussia Dortmund
Sabah vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs Borussia Dortmund, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Sabah
- Portero: Stas Pokatilov
- Defensas: Tellur Mutallimov, Steve Solvet, Aden McCarthy y Rahman Dashdamirov
- Mediocampistas: Aleksey Isaev, Ivan Lepinjica y Umarali Rakhmonaliev
- Delanteros: Joy-Lance Mickels, Veljko Simić y Orphé Mbina
Borussia Dortmund
- Portero: Kobel
- Defensas: Gadou, Anton, Svensson
- Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Sabitzer y Beier
- Delanteros: Karetsas, Nmecha y Guirassy
Hora y canal del partido: Sabah vs Borussia Dortmund en La Champions League
Sabah vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: Sabah vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Baku Olympic Stadium
- Transmisión: FOX One o HBO Max