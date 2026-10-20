Sabah vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 0-3 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

Sabah vs Borussia Dortmund: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Sabah vs Borussia Dortmund es triunfo del equipo local con marcador de0-3 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Sabah 0-3 Borussia Dortmund

Sabah vs Borussia Dortmund: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs Borussia Dortmund, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Sabah

Portero: Stas Pokatilov

Defensas: Tellur Mutallimov, Steve Solvet, Aden McCarthy y Rahman Dashdamirov

Mediocampistas: Aleksey Isaev, Ivan Lepinjica y Umarali Rakhmonaliev

Delanteros: Joy-Lance Mickels, Veljko Simić y Orphé Mbina

Borussia Dortmund

Portero: Kobel

Defensas: Gadou, Anton, Svensson

Mediocampistas: Ryerson, Veerman, Sabitzer y Beier

Delanteros: Karetsas, Nmecha y Guirassy

Hora y canal del partido: Sabah vs Borussia Dortmund en La Champions League

Sabah vs Borussia Dortmund chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 10:45 horas por Fox One o HBO Max.