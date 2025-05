América Femenil vive días de análisis después de otro fracaso en la Liga MX Femenil donde perdió la final del Clausura 2025 ante el Pachuca en su casa.

Luego de otra derrota en una final varios fans han señalado y cuestionado la continuidad de Ángel Villacampa en la dirección técnica del América Femenil.

Sin embargo, las Águilas tienen todavía algunos compromisos que encarar en este mismo mes por lo que no hay tiempo para que se haga un cambio pronto de DT.

Tendría que ser a finales de mes cuando se anuncien cambios, si es que los habrá, aún así las redes no han parado de soltar nombres de candidatos y uno de los que ha surgido es el de Desirée Monsiváis.

Postulan a Desirée Monsiváis como directora técnica del América Femenil

Desirée Monsiváis quien fuera una de las máximas goleadoras de la Liga MX Femenil anunció su retiro en diciembre de 2024 para dar paso a un nuevo reto en su carrera.

Desde hace algunos meses la “Arquitecta del gol” se unió a los espacios de ESPN como analista pero en días recientes su nombre ha sido relacionado con el América Femenil.

Y es que después de la final perdida del América, Desirée comenzó a realizar posteos que levantaron las sospechas sobre que la jugadora podría ocupar un cargo deportivo en Coapa.

Desirée Monsiváis rompe el silencio sobre si será la nueva entrenadora del América Femenil

Desirée Monsiváis vive una nueva faceta de su vida como analista en los programas de ESPN, sin embargo no ha negado el alejarse por completo de las canchas y equipos de la Liga MX Femenil.

En días recientes había surgido el rumor de que Monsiváis podría asumir un cargo en América Femenil pero la propia ex jugadora negó esa posibilidad y dejó en claro que trabaja en otro proyecto.

“Me siento halagada por lo que se está generando sobre la posición de ser entrenadora. No he puesto mi energía en eso, no es el momento, sigo preparándome para las expectativas de grandes equipos en un futuro. Mi presente es en ESPN donde me encuentro muy feliz” escribió la ex jugadora.