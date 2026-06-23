Un juez negó al exfutbolista Omar Bravo el amparo que había solicitado por el caso de presunto abuso sexual infantil, por lo que permancerpa en prisión preventiva mientras avanza su proceso legal.

El exjugador de las Chivas y de la Selección Mexicana fue detenido en octubre de 2025 tras ser acusado de abuso sexual infantil agravado. Desde entonces permanece recluido en Puente Grande, Jalisco.

Juez niega amparo a Omar Bravo por el caso de abuso sexual infantil

El exfutbolista mexicano Omar Bravo recibió un nuevo revés judicial luego de que un juez le negara el amparo con el que buscaba revertir su vinculación a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil.

Él es Omar Bravo, el exjugador e ídolo de Chivas que está en la misma cárcel que el Chapo Guzmán (ADRIAN MACIAS / MEXSPORT)

La defensa de Bravo intentó anular la determinación que lo mantiene sujeto a proceso; sin embargo, el amparo fue rechazado, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla el juicio.

La Fiscalía de Jalisco estima que la sentencia podría emitirse en octubre de 2026 y, en caso de que sea declarado culpable, Omar Bravo enfrentaría una pena de entre cinco y 10 años de prisión.

El caso de Omar Bravo por abuso sexual infantil ha generado amplia atención pública debido a la trayectoria del exfutbolista, considerado uno de los máximos referentes en la historia de Chivas.

Aunque la defensa aún podría recurrir a otras instancias legales para impugnar la resolución, por ahora Omar Bravo deberá permanecer en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica definitiva.