El futbolista Nico Ibáñez está a un paso de convertirse en nuevo futbolista de Cruz Azul luego de existiera un acuerdo entre ambas partes.

Reportes indican que desde el entorno del jugador se sabe que Cruz Azul ha intensificado las gestiones en las últimas horas para concretar la llegada de Nico Ibáñez, quien se convertiría en el bombazo de La Máquina.

En La Noria consideran al jugador de Tigres como la pieza faltante en el cuadro de Nicolás Larcamón, pues con ello, tendrían el plantel para competir tanto en la Liga MX como en la Concachampions 2026.

¿Nico Ibáñez quiere irse a Cruz Azul?

Tanto Nico Ibáñez como su entorno ven con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta de Cruz Azul para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya que al delantero le atrae el proyecto de La Máquina, además de que le prometieron que tendría un papel importante.

Situación contraria a la que vive en Tigres debido a que Nico Ibáñez se encuentra registrado en la categoría Sub-21 con el conjunto regio, algo que ha limitado su protagonismo dentro del cuadro que dirige Guido Pizarro.

⁠Tigres ya no quiere a Nico Ibáñez y un histórico de la Liga MX ya levantó la mano. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Por lo que únicamente quedan detalles entre los equipos de la Liga MX para cerrar el traspaso del delantero y que pueda viajar a la Ciudad de México con el objetivo de incorporarse a la plantilla lo más pronto posible.

Nico Ibáñez no fue convocado para el juego vs Santos

Desde la Jornada 5 del Clausura 2026 parecía que ya se cocinaba la salida de Nico Ibáñez de Tigres, pues el jugador no fue convocado por Guido Pizarro para el encuentro contra Santos.

Con ello, se confirmó que Nico Ibáñez está cerca de concretar su salida del conjunto regio y muy posiblemente con Cruz Azul.