La Semana 11 de la NFL inicia este jueves 19 de noviembre. En total, 13 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en las señales de Canal 9, Canal 5, FOX One, NFL Game Pass, ESPN y Disney+.
Jueves 19 de noviembre
- Indianápolis Colts vs Houston Texans | 19:15 hrs
Domingo 22 de noviembre
- New Orleans Saints vs Chicago Bears | 12 hrs
- Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions | 12 horas
- Baltimore Ravens vs Carolina Panthers | 12 horas
- Miami Dolphins vs Buffalo Bills | 12 horas
- Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs | 12 horas
- Tennessee Titans vs Dallas Cowboys | 12 horas
- Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles | 12 horas
- New York Jets vs Los Angeles Chargers | 15:05 hrs
- Las Vegas Raiders vs Denver Broncos | 15:25 hrs
- Jacksonville Jaguars vs New York Giants | 15:25 hrs
- Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers | 19:20 hrs | Estadio Banorte
Lunes 23 de noviembre
- Cincinnati Bengals vs Washington Commanders | 19:20 hrs
NFL Semana 11: Horario y dónde ver el inicio el jueves 19 de noviembre
La Semana 11 de la NFL arranca con el partido Indianapolis Colts vs Houston Texans, el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 19:15 horas por FOX One.
Indianapolis Colts vs Houston Texans
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2026
- Horario: 19:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 11: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 22 de noviembre
La actividad de la Semana 11 de la NFL continúa el domingo 22 de noviembre con 11 partidos a través de FOX One, Canal 9, Canal 5, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.
New Orleans Saints vs Chicago Bears
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Baltimore Ravens vs Carolina Panthers
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Miami Dolphins vs Buffalo Bills
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Arizona Cardinals vs Kansas City Chiefs
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Tennessee Titans vs Dallas Cowboys
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: FOX One
Pittsburgh Steelers vs Philadelphia Eagles
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: 9
New York Jets vs Los Angeles Chargers
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 15:05 horas
- Canal: FOX One
Las Vegas Raiders vs Denver Broncos
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: 9
Jacksonville Jaguars vs New York Giants
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Fox One
Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: Canal 5, ESPN y Disney+
NFL Semana 11: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 23 de noviembre
El Monday Night de la NFL de la Semana 11 enfrenta a Cincinnati Bengals vs Washington Commanders el 23 de noviembre a las 19:20 en ESPN y Disney+.
Cincinnati Bengals vs Washington Commanders
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+