Neymar sufrió una escalofriante lesión en el tobillo en el partido del Paris Saint-Germain (PSG), por la que tuvo que abandonar el partido entre lágrimas.

Fue en el partido de este domingo entre el PSG y Saint-Etienne donde el brasileño volvió a sufrir una terrible lesión en el tobillo, la cual prendió todas las alarmas en el conjunto parisino.

La accidentada jugada ocurrió al minuto 84, cuando Neymar, mientras disputaba el balón, pisó la pierna del rival, pero al momento de caer, el tobillo se le dobló de manera dramática.

El brasileño de inmediato pidió las asistencias médicas, mientras en su cara se podía ver un gran gesto de dolor que indicaba la gravedad de su situación.

Neymar rompió en llanto mientras era atendido; no pudo seguir en el encuentro y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, en una imagen lamentable para el mundo del futbol.

Después del partido del PSG, que por cierto ganó 3-1 al Saint-Etienne con una gran actuación de Lionel Messi y el debut de Sergio Ramos, se pudo ver la gravedad de la lesión de Neymar.

Y es que en redes circula un video en donde se puede observar cómo el futbolista brasileño abandona el estadio en muletas , lo que refleja la situación de su lesión.

Por su parte, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, habló de la lesión después de encuentro, señalando que espera que pueda volver lo antes posible.

“Tendremos que cómo está mañana pero en televisión las imágenes son impresionantes. Ojalá que no sea gran cosa y que vuelva pronto a la plantilla, pero la acción no es buena. No hay nada más que decir por el momento, salvo el dolor que sintió en la pierna con el tobillo torcido. Mañana tendremos los exámenes y ya veremos”

Mauricio Pochettino. DT PSG