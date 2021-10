Neymar hizo feliz a un pequeño aficionado en Colombia, tras salir del hotel de la concentración con la Selección de futbol de Brasil

La Selección de futbol de Brasil enfrentó a la Selección de futbol de Colombia rumbo a la Copa de futbol Mundial de 2022. En ese sentido el conjunto encabezado por Neymar, viajó a Colombia para la disputa.

Neymar, es un jugador odiado y amado por muchos, sin embargo, este lunes un pequeño aficionado colombiano se acercó al futbolista con llanto en su rostro.

Al salir del hotel de la concentración, el infante atravesó las vallas y elementos de seguridad para poder acercarse a Neymar quien de inmediato se detuvo, lo abrazó y se quitó el cubrebocas para tomarse una foto con él.

En el video se pueden escuchar los gritos de las demás personas, debido a la emoción que generó ver al pequeño al borde de las lágrimas luego de estar junto al brasileño.

Neymar en la Selección de futbol de Brasil

Neymar es títular indiscutible en el cuadro brasileño, en el cual acumula 69 goles en un total de 113 partidos. Sin embargo, en una entrevista aseguró que le queda poco tiempo vistiendo la verde-amarela.

“Hombre, creo que este será mi último Mundial. Lo estoy enfrentando como si fuese el último Mundial porque no sé si podré, mentalmente, soportar más en el fútbol”, afirmó para el documental Neymar & The Line Of Kings.

Por otro lado, afirmó que se esforzará para que su país se pueda sentir orgulloso en la Copa Mundial de futbol 2022.

“Yo haré todo lo posible por llegar ahí en muy buenas condiciones”, añadió el brasileño. “Haré todo lo posible por ganarlo por mi país y cumplir mi sueño, el más grande desde mi infancia. Espero poder lograrlo”.

Neymar (MAURO PIMENTEL / AFP)

Neymar en la Selección de futbol de Brasil vs la Selección de futbol de Colombia

La Selección de futbol de Brasil se enfrentó a Colombia en busca de sumar más puntos que los clasifiquen cuanto antes a la Copa de futbol Mundial 2022.

El encuentro terminó empatado a cero, luego de que los intentos de ambas escuadras por atravesar la red rival, resultaran fallidos.

La selección encabezada por Neymar dominó la mayor parte del encuentro, sin embargo, no logró atravesar el arco en donde se encontraba el portero colombiano, David Ospina.

Neymar, estuvo acompañado en la zaga ofensiva, por: Gabriel Jesus y Gabriel Barbosa. Alisson Becker, Danilo da Silva, Marquinhos, Éder Militao, Alex Sandro, Fred, Fabinho, Lucas Paquetá, completaron la alineación brasileña.