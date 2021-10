Neymar es considerado uno de los mejores futbolistas del mund o, por lo que muchos esperaban su participación durante más tiempo con la Selección de futbol de Brasil, en los eventos más importantes.

Sin embargo, la estrella brasileña no lo hará por mucho tiempo , el jugador del París Saint Germain dejó claro que mentalmente no podría enfrentar otra Copa Mundial de Futbol, por lo que la de Qatar será su última participación.

“Hombre, creo que este será mi último Mundial. Lo estoy enfrentando como si fuese el último Mundial porque no sé si podré, mentalmente, soportar más en el fútbol”, afirmó para el documental Neymar & The Line Of Kings.

No obstante, Neymar afirmó que dará todo de sí mismo para llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de Futbol en 2022 para poder lograr la hazaña para su país, Brasil.

“Yo haré todo lo posible por llegar ahí en muy buenas condiciones”, añadió el brasileño. “Haré todo lo posible por ganarlo por mi país y cumplir mi sueño, el más grande desde mi infancia. Espero poder lograrlo”.

Neymar junto a Hulk (Osvaldo Aguilar / Mexsport / MMEXSPORT)

Neymar en la Selección de futbol de Brasil

La Selección de futbol de Brasil ha enfrentado las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, encabezada por Neymar, en donde el futbolista acumula 69 goles en un total de 113 partidos.

Neymar, además podría romper el récord impuesto por nada más y nada menos que el legendario Pelé, quien escribió su nombre en la historia con 77 tantos, el mayor anotador. Neymar está a solo ocho goles de alcanzarlo.

Amado y odiado por muchos, Neymar siempre consigue ser el protagonista, ya sea por sus increíbles anotaciones y regates, o por las faltas exageradas que lo han convertido en blanco de críticas.

Este domingo la Selección de futbol de Brasil enfrentará a Colombia, de ganar, el astro brasileño estaría clasificado junto con su equipo a la Copa del Mundo de Qatar con 30 unidades. Asimismo, el jueves 14 de octubre, recibirán a Uruguay en Manaos.

Messi y Neymar en calentamiento (FRANCK FIFE / AFP)

Neymar y su estancia en el París Saint Germain

El París Saint Germanin se ha convertido en uno de los equipos más sonados en las últimas semanas, pues posee a uno de los mejores tridentes del mundo, Lionel Messi, Neymar y Mbappé.

Neymar, quien llegó al cuadro parisino en 2017, ya acumula un total de 116 partidos en los que ha anotado en 87 ocasiones y ha colaborado con 47 asistencias.

Al estar nuevamente compartiendo cancha con Lionel Messi, quien fue su antiguo compañero en el Futbol Club Barcelona, se espera que el brasileño pueda potenciar sus cualidades y seguir maravillando a los fanáticos con su talento.