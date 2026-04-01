México igualó ante Bélgica en partido amistoso rumbo al Mundial 2026 en el Soldier Field de Chicago.

México tuvo un partido complicado ante Bélgica, quien es una de las selecciones clasificadas al Mundial 2026, y no pudo salir victorioso del encuentro.

Marcador: México 1-1 Bélgica

¿Cómo quedó el partido México vs Bélgica rumbo al Mundial 2026?

México empató 1-1 a Bélgica en partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

Así fue el empate de México contra Bélgica:

Minuto 19: Gol de Jorge Sánchez

Minuto 46: Gol de Dodi Lukébakio

México enfrentó a Bélgica en Chicago. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Contra quién jugará México su siguiente partido rumbo al Mundial 2026?

El viernes 22 de mayo volverá a jugar México un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que inaugurará ante Sudáfrica.

La selección de Ghana será rival de México de Javier Aguirre en el Estadio Cuauhtémoc, el viernes 22 de mayo, en punto de las 13 horas.

¿Qué viene para México después del partido vs Bélgica?

Después de jugar contra Bélgica, México tiene programados tres partidos de preparación más antes del inicio del Mundial 2026.

México vs. Ghana | Viernes 22 de mayo | Estadio Cuauhtémoc, Puebla

México vs. Australia | Viernes 29 de mayo | Rose Bowl, Pasadena, California

México vs. Serbia | Jueves 4 de junio | Estadio Nemesio Diez

¿Cuándo será el partido inaugural de México en el Mundial 2026?

México es parte del Grupo A del Mundial 2026, el cuál comparte junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

El primer juego del Mundial 2026 de México será contra Sudáfrica el próximo 11 de junio de 2026 desde el Estadio Banorte.