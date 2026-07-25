Tigres vs San Luis abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmite TV Azteca.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: TV Azteca

Tigres vs San Luis: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Tigres vs San Luis, en punto de las 21 horas.

Tigres vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

El partido Tigres vs San Luis podrá verse a través de TV Azteca.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: TV Azteca

Tigres vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX? (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

¿Cómo llegan Tigres y San Luis la Jornada 2 de la Liga MX?

Tigres disputa la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX tras una derrota contra Tijuana por 3-1.

Por su parte, San Luis, viene de un descalabro en contra de Cruz Azul por 3-2, por lo que intentarán buscar la victoria en la Jornada 2 de la Liga MX.