Tigres vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?

Tigres vs San Luis abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 25 de julio a 21 horas. Transmite TV Azteca.
- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca
Tigres vs San Luis: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX
El sábado 25 de julio de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX con el Tigres vs San Luis, en punto de las 21 horas.
Tigres vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX?
El partido Tigres vs San Luis podrá verse a través de TV Azteca.
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- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: TV Azteca
¿Cómo llegan Tigres y San Luis la Jornada 2 de la Liga MX?
Tigres disputa la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX tras una derrota contra Tijuana por 3-1.
Por su parte, San Luis, viene de un descalabro en contra de Cruz Azul por 3-2, por lo que intentarán buscar la victoria en la Jornada 2 de la Liga MX.