Víctor Manuel Vucetich ha sido tendencia en las últimas horas y no precisamente por un tema deportivo sino por lamentables rumores que hablaban de su muerte; aquí te contamos de dónde salió la información sobre su supuesto fallecimiento.

Víctor Manuel Vucetich, técnico mexicano de 70 años de edad, fue tendencia por su supuesta muerte, pero no se trata más que de un video hecho con IA.

La noticia de la muerte del ‘Rey Midas’ es falsa y todo lo que circula en Internet sobre dicha situación también lo es.

Información en desarrollo...