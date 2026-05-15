Pachuca vs Pumas siguieron la actividad de semifinales de la Liga MX con victoria de los Tuzos por 1-0.

Pachuca y Pumas dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, los Tuzos lograron sobreponerse a los felinos en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Pumas: así fue el partido de vuelta de semifinales de la Liga MX

En el partido Pachuca vs Pumas de las semifinales de la Liga MX, los Tuzos ganaron contra los universitarios en la ida que se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Pumas:

Minuto 36: Gol de Idrissi (Pachuca)

Pachuca gana la ida de semifinales ante Pumas. (Emmanuel Martinez / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Pachuca y Pumas en la Liga MX?

Pachuca ganó la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Pumas, por lo que ahora tendrán que ganar la vuelta si quieren avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

Pumas, por su parte,tendrá que prepararse para el siguiente partido del Clausura 2026 y tratar de derrotar a los Tuzos en la vuelta de las semifinales de la Liga MX.