Julio Ibáñez, reportero de TUDN, aprovechó la eliminación de Sudáfrica en el Mundial 2026 para burlarse de la selección africana.

“Se les borró la sonrisaaaaaaa. Adiós bafana bafana!! La venganza terminó! Contexto de la foto el día que nos agarraron llegando a la estación de policía a este bro se le hizo chistoso sacarse una selfie con nosotros”, escribió Julio Ibáñez en su cuenta de X.

Julio Ibáñez mostró su felicidad por la eliminación de Sudáfrica. (captura)

¿Qué le pasó a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez fue detenido a finales de marzo de 2026 luego de que fuera captado junto a Daniel García con un dron dentro de territorio no permitido en Sudáfrica.

Julio Ibáñez y Daniel García fueron detenidos por civiles armados que entraron a su habitación de hotel, mientras hacía una transmisión en vivo.

Para su liberación, Julio Ibáñez y Dani García tuvieron que realizar el pago de una fianza para librar la prisión preventiva en Sudáfrica.

¿Julio Ibáñez recibió justicia tras su detención en Sudáfrica?

Luego de quedar libre, Julio Ibáñez pidió que se hiciera justicia por su detención y que Sudáfrica perdiera ante México en el debut mundialista, lo cuál se cumplió.

Ahora, ya con Sudáfrica eliminada, Julio Ibáñez mostró su felicidad por la eliminación del conjunto africano en el Mundial 2026.