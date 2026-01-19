La leyenda del deporte Muhammad Ali, cumplirá en 2026 una década de haber fallecido, dejando un legado irrepetible que lo convirtió en mucho más que un boxeador. Te contamos su trascendencia a 84 años de su nacimiento.

Cassius Marcellus Clay Jr. nació el 17 de enero de 1942, y su destino lo llevó a ser uno de los atletas más célebres de la historia, inspirando a millones de personas en todo el mundo, por lo que logró dentro y fuera del ring de boxeo.

Tenía 12 años de edad cuando se calzó los guantes de boxeo por primera vez, una década más tarde ganó su primer campeonato mundial de peso pesado, derrotando a Sonny Liston en 1964.

Muhammad Ali: Su legado a 84 años de su nacimiento

Encumbrado en la cima del boxeo, Muhammad Ali fue reclutado para la guerra de Vietnam en 1967, cita que marcó para siempre al boxeador, quien se negó a participar en la batalla: “No tengo problemas con los vietcong”, fue su lapidaria respuesta.

Ali aseguró que si tenía que morir, lo haría en ese momento, “aquí luchando contigo. Mi enemigo son los racistas blancos, no los vietnamitas. Tu eres mi enemigo cuando pido libertad y justicia”.

28 de abril de 1967: Muhammad Ali se presentó a su reclutamiento en Houston y se negó a servir.

Su negativa fue por la fe islámica que profesaba y su oposición moral a la guerra.

Se le retiró su título de campeón mundial de peso pesado.

Se le suspendió de su licencia de boxeo y fue multado.

Fue condenado a prisión, la cual evitó pagando una fianza.

Estuvo sin pelear por más de tres años, en el apogeo de su carrera.

Se convirtió en un símbolo de resistencia contra la guerra y el racismo, dando discursos y defendiendo los derechos civiles durante su suspensión.

Su condena fue anulada por la Corte Suprema de EE. UU. en 1971, y regresó al boxeo.

El regreso triunfal de Muhammad Ali al boxeo

Muhammad Ali recuperó su título de campeón mundial de peso pesado contra George Foreman, en la famosa pelea de 1974 llamada: “The Rumble in the Jungle”.

Ali venció al invicto campeón mundial de peso pesado por nocaut. La bata blanca y negra que usó, se vendió por más de 157 mil dólares.

Ganó el título de campeón mundial en tres ocasiones en el peso pesado. Seis de sus combates fueron considerados como los mejores del año por la revista The Ring

Este es el legado que dejó Muhammad Ali como boxeador:

56 victorias

37 nocauts

5 derrotas

Join us, the @AliCenter, and the @USPS as we celebrate the launch of the USPS Muhammad Ali Forever Stamp! 📫 🥊



RSVP for your spot to attend our First-Day-of-Issue Ceremony at L&N Federal Credit Union Stadium on January 15, starting at noon, here: https://t.co/kUcLR7DLZp



We… pic.twitter.com/NK8GFi9nYC — Muhammad Ali (@MuhammadAli) January 9, 2026

La vigencia del legendario Muhammad Ali

La vigencia de Muhammad Ali a casi 10 años de su muerte es incuestionable, y una muestra de ello es que, el Servicio Postal de Estados Unidos anunció el lanzamiento de dos sellos conmemorativos dedicados al boxeador.

Las estampillas muestran una imagen del exboxeador en posición de guardia, con los guantes puestos, acompañada de la palabra “ALI”.

Se imprimieron 22 millones de unidades como parte de este homenaje.