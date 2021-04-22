Que no quede ninguna duda: Ali fue el más grande. Su frase "volar como una mariposa y picar como una abeja" no era presunción, sino una declaración de principios.

El video fue tomado durante una pelea de exhibición contra Michael Dokes, en 1977.

Lo impresionante es observar como Ali hace ver a un boxeador profesional como una persona común y corriente.

El video también está disponible en cámara lenta, y en él se puede apreciar toda la gracia del Campeón fallecido ayer por la noche en la ciudad de Phoenix, Arizona.