Este viernes 21 de marzo murió el exboxeador George Foreman, púgil que sostuvo grandes legendarios combates, entre ellos el conocido como la pelea de la selva; te contamos cómo fue esa batala contra Muhammad Ali.

La historia del boxeo está llena de combates que lo han marcado, y la pelea de la selva protagonizada por Geroge Foreman y Muhammad Ali es una de ellas,

La pelea de la selva: El legendario combate entre George Foreman y Muhammad Ali

La pelea de la selva fue un legendario combate de boxeo entre George Foreman y Muhammad Ali que se realizó el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire.

Patrocinada por el gobierno de Zaire, la pelea de la selva fue uno de los primeros grandes éxitos del legendario promotor de boxeo Don King.

¿Quién ganó la pelea de la selva entre George Foreman y Muhammad Ali?

La pelea de la selva inició a las 4 de la mañana, horario de Kinshasa, pues fue una de las exigencias de la cadena que compró los derechos de televisión para transmitirlo en Estados Unidos, país de George Foreman y Muhammad Ali.

Tras siete rounds, el octavo asalto marcó el destino de la pelea de la selva, cuando Muhammad Ali noqueó a George Foreman, acabando con el pronóstico que daba como ganador al campeón invicto.

Tras 24 minutos de combate, Muhammad Ali se apoderó de los campeonatos mundiales de peso pesado del CMLB y la AMB.

¿Qué dijo George Foreman acerca de su derrota con Muhammad Ali en la pelea de la selva?

George Foreman fue derribado por primera vez en su carrera gracias a los golpes de Muhammad Ali, quien lo venció en la pelea de la selva celebrada en Zaire.

Muchos años después, George Foreman declaró que tomó la pelea de la selva casi por caridad hacia Muhammad Ali, pues se sospechaba que estaba en bancarrota.

“Dije que iba a salir y matarlo, y la gente decía, ‘Por favor, no digas que vas a matar a Muhammad’”, recordó George Foreman. Así de fácil pensó que sería la pelea de la selva.

El legendario combate fue recogidos en el documental When We Were Kings, que obtuvo en 1996 un premio Óscar en la categoría de mejor documental largo.