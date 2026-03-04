El futbol americano colegial de los Estados Unidos está de luto. Este martes se confirmó la muerte de Lou Holtz, uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia del deporte universitario y figura eterna de Notre Dame. Su legado trasciende generaciones y marcó una época dorada para la prestigiosa escuela.

Lou Holtz murió a los 89 y dejó imborrable en el emparrillado. Más allá de los números, fue un líder formador de carácter, disciplina y mentalidad ganadora en muchos jóvenes que pasaron por Notre Dame. Su estilo intenso y su capacidad para motivar a sus jugadores lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.

Durante su etapa como coach, construyó uno de los capítulos más gloriosos en la historia de uno de los equipos universitarios más reconocidos. Bajo su mando, los ‘Fighting Irish’ recuperaron protagonismo nacional y volvieron a lo más alto del futbol americano universitario.

La era dorada de Lou Holtz en Notre Dame

El punto más alto en la carrera de Lou Holtz llegó en la temporada de 1988, cuando llevó a Notre Dame a conquistar el campeonato nacional, consolidando una campaña perfecta que quedó grabada en la memoria de los aficionados. Ese equipo es considerado uno de los más sólidos en la historia del futbol americano colegial en la Unión Americana.

A lo largo de su trayectoria como entrenador en jefe, Lou Holtz acumuló más de 200 victorias en distintas universidades, incluyendo etapas en programas como Arkansas Razorbacks y South Carolina Gamecocks, demostrando su capacidad para transformar proyectos y hacerlos sumamente competitivos.

Varias figuras lamentaron la muerte de Lou Holtz

El legado más grande de Lou Holtz

Más que trofeos y campeonatos, Lou Holtz será recordado por su impacto humano. Formó generaciones de jugadores, muchos de los cuales llegaron a la NFL, pero sobre todo destacó por inculcar valores de esfuerzo, preparación y resiliencia. Ese es su mayor legado.

La figura de Lou Holtz también trascendió a los medios de comunicación, donde continuó ligado al análisis deportivo tras su retiro. Hoy, el futbol americano despide a una leyenda cuya influencia seguirá viva en cada campo universitario donde se escuche el eco de la tradición de Notre Dame.