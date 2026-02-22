Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings de la NFL, murió a los 25 años de edad, según varios reportes en Estados Unidos.

La causa de muerte de Rondale Moore aún está bajo investigación, pero ya se programó una autopsia.

Envían condolencias a familiares de Rondale Moore

El que alguna vez fue entrenador de Rondale Moore, Jeff Brohom, afirmó que fue un honor dirigir al receptor de los Minnesota Vikings en su época como jugador colegial, además envió sus condolencias a familiares y amigos.

“Rondale Moore fue una verdadera alegría para entrenar. El competidor definitivo que no retrocedía ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable para cualquiera. Un gran compañero de equipo que respondía en cualquier situación. Todos amábamos a Rondale; amábamos su sonrisa y su espíritu competitivo, que siempre quería agradar a todos con quienes entraba en contacto. Ofrecemos todos nuestros pensamientos y oraciones a Rondale y a su familia. Lo queremos mucho”.

Muere Rondale Moore, receptor de los Minnesota Vikings de la NFL. (@Rondale_Moore)

¿Quién fue Rondale Moore, jugador de la NFL?

Rondale Moore, jugador de la NFL, fue un atleta de tres deportes en la secundaria, destacando en baloncesto y fútbol americano.

El talento de Rondale Moore lo llevó a ser nombrado Jugador del Año Gatorade Kentucky en 2017 y ganador del Premio Paul Hornung.

En Purdue, bajo la dirección de Jeff Brohm, Moore se convirtió en All-American y protagonizó uno de los partidos más recordados de la historia reciente: la victoria sobre Ohio State en 2018, donde registró 12 recepciones para 170 yardas y dos touchdowns.

Para el 2021, fue seleccionado por los Arizona Cardinals en la segunda ronda del Draft de la NFL y ya para 2025, firmó con los Minnesota Vikings.