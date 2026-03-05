¿Quién era Lou Holtz? Legendario entrenador de futbol americano colegial.

Lou Holtz, uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia del futbol americano colegial, marcó una época en el deporte universitario y fue un ídolo de Notre Dame.

Este martes se confirmó la muerte de Lou Holtz a los 89 años de edad, sin embargo, nunca se olvidará que fue un líder formador de carácter, disciplina y mentalidad ganadora en muchos jóvenes.

¿Quién era Lou Holtz?

Lou Holtz fue un entrenador de futbol americano universitario y posteriormente analista de televisión. La leyenda del deporte colegial se convirtió en el único entrenador de fútbol universitario que ha llevado a seis programas diferentes a partidos de campeonato y también el que ha guiado a cuatro programas diferentes a las clasificaciones finales de los 15 mejores.

Cuando se retiró como entrenador, Lou Holtz trabajó como analista de fútbol americano universitario para CBS Sports en la década de 1990 y para ESPN desde 2005 hasta 2015.

El 1 de mayo de 2008, Holtz fue elegido miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario.

¿Qué edad tenía Lou Holtz?

Lou Holtz nació en en Follansbee, Virginia Occidental un 6 de enero de 1937 y murió este 4 de marzo de 2026 a los 89 años de edad.

¿Quién era la esposa de Lou Holtz?

Lou Holtz estuvo casado con Beth Barcus desde el 22 de julio de 1961 hasta su muerte por cáncer el 30 de junio de 2020.

¿Qué signo zodiacal era Lou Holtz?

Lou Holtz nació un 6 de enero de 1937, por lo que su signo zodiacal era Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Lou Holtz?

Lou Holtz y Beth Barcus tuvieron cuatro hijos, tres de los cuales son graduados de Notre Dame.

¿Qué estudió Lou Holtz?

Lou Holtz estudió una licenciatura en Historia en la Universidad Estatal de Kent, graduándose en 1959, y posteriormente obtuvo una maestría en Artes y Educación de la Universidad de Iowa en 1961.

¿Qué equipos dirigió Lou Holtz?

Se desempeñó como entrenador principal de fútbol americano en varios equipos como: