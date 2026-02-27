Marco Tolama, periodista experto en automovilismo y Fórmula 1, murió este jueves, de acuerdo con un mensaje difundido por sus familiares.

Fue a través de la cuenta oficial en X, que se informó del fallecimiento de Marco Tolama y recordaron su pasión por el automovilismo.

Marco Tolama fue un apasionado del automovilismo

En el mensaje compartido por los familiares, se informó que Marco Tolama era un apasionado por el automovilismo hasta el último día de su vida.

“Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día”, dice una parte del mensaje de despedida hacia Marco Tolama.

El mensaje también señala que el periodista mexicano generó cariño entre los aficionados por el automovilismo en los últimos 40 años.

“Su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo”, añade el texto.

Muere Marco Tolama, histórico periodista mexicano de automovilismo. (captura)

¿Qué problema de salud tenía Marco Tolama?

Semanas antes de que se informara del fallecimiento de Marco Tolama, la familia del periodista deportivo abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a su atención médica.

Ahí se informó que Marco Tolama se encontraba en terapia intensiva por un cuadro respiratorio que se complicó y que obligó a intubarlo para permitir que sus pulmones sanaran, algo que poco a poco se fue complicando más conforme avanzaron los días.