Bill Mazeroski, el segunda base miembro del Salón de la Fama que ganó ocho Guantes de Oro en Grandes Ligas, murió el viernes 20 de febrero, informaron los Piratas de Pittsburgh.

El héroe histórico de la Serie Mundial de 1960, por pegar un cuadrangular y dejar tendidos a los Yankees en el Juego 7, murió a los 89 años.

"Maz era único, una verdadera leyenda de los Piratas. Su nombre siempre estará ligado al jonrón más grande en la historia del béisbol y al campeonato de la Serie Mundial de 1960” Bob Nutting, dueño de los Piratas de Pittsburgh

¿Quién fue Bill Mazeroski?

Elegido al Salón de la Fama en 2001, Bill Mazeroski no era una superestrella, pero un momento emblemático en la caja de bateo lo convirtió en héroe histórico de la Serie Mundial de 1960 en las Grandes Ligas.

Los Piratas no habían llegado a la Serie Mundial desde 1927, cuando fueron barridos por los Yankees de Nueva York, y volvieron a enfrentar a los Yankees en 1960.

Bill Mazeroski cumplió 24 años en septiembre de ese año y terminó la temporada con promedio de .273.

Las primeras tres victorias de los Piratas no fueron espectaculares, pero Bill Mazeroski ayudó.

Conectó un jonrón de dos carreras en el Juego 1, triunfo de los Pirates por 6-4.

Un doble de dos carreras en en el Juego 5, victoria de Pittsburgh por 5-2.

En el Juego 7 guardó su gran batazo para el final.

Homenaje a Bill Mazeroski (@Pirates)

Así se convirtió en héroe Bill Mazaroski

Unos 36 mil aficionados en el Forbes Field de Pittsburgh atestiguaron una de los finales más emotivos de la Serie Mundial en 1960, con Bill Mazeroski como héroe.

La ventaja cambió de novena una y otra vez: Pittsburgh anotó las primeras cuatro carreras del juego, pero Yankees se fue arriba 7-4.

Pittsburgh recuperó la ventaja con cinco carreras, pero los Yankees empataron la pizarra a 9.

En la parte baja de la novena, el lanzador de Nueva York fue sacudido por Bill Mazeroski mandando la pelota al jardín izquierdo.

Mazeroski corrió las bases sonriendo y agitando su gorra hasta el home, donde sus compañeros lo abrazaron.

Era la primera vez que una Serie Mundial terminaba con un jonrón.

Bill Mazeroski, un jugador de equipo

Bill Mazeroski fue un Pirata durante toda su etapa en las Grandes Ligas y fuera del campo fue un hombre de equipo.

Su esposa, Milene Nicholson, era empleada de la oficina principal, a quien conoció a través del mánager de Pittsburgh Danny Murtaugh. Se casaron en 1958, tuvieron dos hijos y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 2024.

Tras su última temporada, 1972, Mazeroski fue coach brevemente con los Piratas y los Marineros de Seattle, y fue instructor de infield para Pittsburgh durante los entrenamientos de primavera.

En 1987, los Piratas retiraron su uniforme, el número 9. El 50 aniversario de sus hazañas en el Juego 7 se conmemoró en 2010 con la develación de una estatua.