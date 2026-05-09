Bobby Cox, histórico mánager de las Grandes Ligas, murió este sábado 9 de mayo a los 84 años de edad, confirmaron los Atlanta Braves.

Bobby Cox forjó su leyenda al dedicar más de medio siglo al beisbol, deporte que lo llevó a ser parte del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Cox fue una de las figuras más influyentes en la historia de los Bravos, organización que lamentó su muerte.

"Nos embarga la emoción por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro querido entrenador. Fue el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos. Su legado como mánager de los Bravos jamás será igualado". Atlanta Braves

Bobby Cox, un miembro inolvidable del Salón de la Fama de MLB

Bobby Cox fue muy querido en toda la comunidad del béisbol, la cual lo reconoció en el 2014 con su ingreso al Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Cooperstown.

Un honor que llegó apenas cuatro años después de su retiro como mánager, siendo el cuarto timonel con más victorias, un total de 2 mil 504 en la historia de las Grandes Ligas.

Cox llevó a los Atlanta Braves a un éxito sin precedentes, ganando 14 títulos divisionales consecutivos de 1991 a 2005, junto con 5 banderines de la Liga Nacional y el campeonato de la Serie Mundial de 1995.

Estos fueron algunos de los números de Bobby Cox con Atlanta

1 campeonato de Serie Mundial

5 cetros de Liga Nacional

14 títulos divisionales

Bobby Cox murió a los 84 años de edad (@MLB)

¿Quién fue Bobby Cox?

Robert Joe Cox nació en Tulsa, Oklahoma, el 21 de mayo de 1941, y desde pequeño eligió al beisbol como su deporte.

Como tercera base, Bobby Cox jugó en las ligas menores con los Dodgers, los Cubs y los Braves, antes de llegar a las Grandes Ligas con los Yankees.

Después, cuando se preparaba para ser entrenador de fútbol americano, los Yankees le ofrecieron la oportunidad de dirigir al equipo Clase A de Nueva York en Fort Lauderdale.

En 1977, como coach de primera base, ganó la Serie Mundial.

Ted Turner le dio a Cox su primer puesto como mánager en las Grandes Ligas en 1978, con los Bravos.