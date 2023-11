David Faitelson volvió a tundir a la Selección Mexicana previo al partido de vuelta contra Honduras en el Estadio Azteca que se llevará a cabo esta noche.

Y es que, David Faitelson llamó “sinvergüenzas” a los jugadores anteriormente, pero esta vez volvió a salir en sus redes para exigirles un buen desempeño.

Sin duda alguna, la derrota de la Selección Mexicana contra Honduras complicó su pase a la Copa América y eso generó cientos de críticas al respecto.

Es por eso, que David Faitelson mencionó a través de un video, que deberían tener vergüenza profesional y mostrar el nivel que se supone que tienen, pues no podían ir de fracaso en fracaso.

“Podía jugar mejor desde el viernes pero no se hizo, entonces vamos a exigirle a Jaime Lozano ya sus futbolistas que pongan un poco de vergüenza profesional y que jueguen como tienen que jugar con el nivel que tienen aparentemente y que se les exige. Realmente no pudimos, no podemos seguir yendo de vergüenza en vergüenza en este fútbol”, declaró.

Es momento de que le exijamos al técnico y a los jugadores de la Selección Mexicana un poco de vergüenza profesional.



Si México no le gana a Honduras, ¿a qué fregados quiere ir a la Copa América? pic.twitter.com/9zHgCUP9cS — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 21, 2023

David Faitelson y sus críticas a Jaime Lozano

Cabe recordar, que cuando la Selección Mexicana recién perdió ante Honduras, David Faitelson aseguró que a Jaime Lozano lo habían impuesto los jugadores.

Incluso, dijo que Jaime Lozan o era un estratega en formación , al cual le faltaba mucha experiencia y no era lo que el conjunto necesitaba hoy en día.

“Es un entrenador impuesto por los futbolistas, inexperto, un entrenador que no tuvo resultados en la Liga MX, ganó una medalla olímpica, sí, un equipo con límite de edad, no tiene la capacidad, no es el entrenador ideal para lo que necesita hoy México”, dijo en Línea de 4.

Selección Mexicana vs. Honduras

Esta noche la Selección Mexicana recibirá a Honduras en el Estadio Azteca, van en busca de anotar mínimo 3 goles para obtener su pase.

El partido se jugará a las 20:00 horas tiempo del centro de México y aún hay varios boletos disponibles.

Partido: Selección Mexicana vs Honduras

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Azteca

Donde ver: Canal 5 y TV Azteca

