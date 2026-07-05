La organización del Mundial de 2026 anunció un cambio de última hora para el esperado encuentro entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final.

Debido a las condiciones meteorológicas registradas en las inmediaciones del estadio, el partido comenzará a las 19:00 horas, modificando el horario originalmente establecido.

La decisión fue tomada tras la activación del protocolo de tormenta eléctrica, medida que obligó a los organizadores a monitorear constantemente la actividad climática para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados, personal operativo y medios de comunicación.

¿Por qué se retrasó el México vs Inglaterra?

Durante varias horas existió incertidumbre sobre la realización del encuentro México vs Inglaterra, ya que la presencia de descargas eléctricas en la zona generó preocupación entre las autoridades.

Sin embargo, una vez evaluadas las condiciones y tras recibir los reportes correspondientes, se determinó que el partido podría disputarse con un ajuste en el horario de inicio y ahora empezará a las 19 horas.

La modificación obligó a miles de aficionados a reorganizar sus planes, aunque la expectativa por el choque entre el Tricolor y los Three Lions se mantiene intacta.

México va por la victoria ante Inglaterra

Con el nuevo horario confirmado, la atención vuelve a centrarse en la cancha, donde México e Inglaterra disputarán uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.