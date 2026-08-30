Miguel Herrera protagoniza encontronazo con aficionado en el partido Atlante vs. León correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX.

Nuevamente Miguel “Piojo” Herrera volvió a estar en la polémica, tras encararse con una persona dentro del Estadio Banorte.

Así fue el encontronazo de Miguel Herrera con un aficionado en el Atlante vs León

Al terminar el Atlante vs León, Miguel Herrera discutió con un aficionado. El fanático le hizo señas ofensivas desde la tribuna mientras el estratega de los Potros de Hierro se dirigía a los vestidores.

La situación de inmediato generó la reacción de Miguel Herrera, quien con una sonrisa tensa en su rostro decidió responderle al aficionado que no dejaba de insultarlo.

“Me lo dices acá, pero si estuviéramos allá fuera ¿sabes cómo te cagas? ¿sabes cómo te cagas entero?" Miguel Herrera

Mientras la tensión aumentaba, Miguel Herrera pidió al personal de seguridad que sacaran al aficionado del inmueble tras las ofensas.

Miguel Herrera protagoniza encontronazo con aficionado en el Atlante vs. León (Captura de video)

No obstante, no hicieron nada, por lo que el director técnico solo volvió a ver al sujeto para decir “sí vas a volver a entrar al estadio, maricón”.

Pese al duro encontronazo del Piojo Herrera con el fanático, un sector de los aficionados pidió al DT que no hiciera caso y también alabaron su trabajo como estratega.

Hasta ahora, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se ha informado si Miguel Herrera será sancionado.

Miguel Herrera protagoniza encontronazo con aficionado en el Atlante vs. León (Captura de video)

Recordemos que el entrenador de los Potros de Hierro es conocido por su carácter explosivo y reacciones violentas, por lo que este incidente se suma a su largo historial de polémicas.

El partido Atlante vs León terminó con un empate 1-1, donde el cuadro azulgrana tuvo las jugadas más claras y logró sacar el punto de último minuto luego de que los Panzas verdes se adelantaron primero en el marcador.